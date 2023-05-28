Слово и дело

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Дворецкий принцессы Дианы назвал Меган Маркл причиной разлада в королевской семье

Дворецкий принцессы Дианы назвал Меган Маркл причиной разлада в королевской семье

Герцогиня Сассекская Меган Маркл могла стать причиной ссоры принца Гарри с королевской семьей. Такое заявление сделал бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел в интервью New York Post.

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