Комик Елена Новикова рассказала, как ее осуждала общественность во время беременности в 40 лет

Звезда Stand Up Елена Новикова откровенно рассказала об осуждении общественности во время беременности в 40 лет Звезда Stand Up Елена Новикова откровенно рассказала об осуждении общественности во время беременности в 40 лет Фото: Кадр из программы «Есть вопросики» Елена оказалась подвержена негативу из-за своего желания стать матерью в 40 лет.