Археологи в Китае нашли пивоварню возрастом 10 000 лет

Возраст находки составляет около десяти тысяч лет. Американские и китайские археологи обнаружили свидетельства изготовления рисового пива около 10 тысяч лет назад на территории современной провинции Чжэцзян в Китае.
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