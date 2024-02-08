Ubisoft подтвердила, когда выйдут Star Wars Outlaws и Assassin’s Creed Codename: Red Гендиректор Ubisoft ...

Ubisoft подтвердила, когда выйдут Star Wars Outlaws и Assassin’s Creed Codename: RedГендиректор Ubisoft Ив Гиймо (Yves Guillemot) в рамках отчёта компании за третий квартал текущего финансового года подтвердил сроки выхода двух горячо ожидаемых игр — Star Wars Outlaws и Assassin’s Creed Codename: Red.