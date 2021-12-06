Происшествия

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В Якутии полицейские провели мероприятия по профилактике дистанционного мошенничества

В г. Якутске полицейскими продолжаются профилактические мероприятия в рамках акции «Все вместе против мошенников».

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