Специалист Санина: июль – самый выгодный месяц для отпуска летом 2025 года

Этим летом выгоднее всего брать отпуск в июле – в этом месяце много рабочих дней. Наименее выгодным для отдыха является июнь, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.
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