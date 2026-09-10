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Русская весна

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Хуситы прорываются к Баб-эль-Мандебу и могут взять под контроль побережье Красного моря (ВИДЕО)

Хуситы прорываются к Баб-эль-Мандебу и могут взять под контроль побережье Красного моря (ВИДЕО)

Хуситы начали мощное наступление на западном побережье Йемена в направлении Мохи и Зубаба, стремясь закрепиться у стратегического Баб-эль-Мандебского пролива.

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