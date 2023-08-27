Ротенберг не согласен с Есмантовичем насчет ресурсов КХЛ: «У нас сильная лига. В ней хватает игроков уровня НХЛ. Наша задача – оставить их в России»

Ранее президент ЦСКА отверг возможность конфликта между КХЛ и НХЛ из-за дела Ивана Федотова и заявил: «Они могли бы своровать кого угодно и так, но кого воровать-то? Назовите 5 игроков КХЛ для основы первых 15 клубов НХЛ?» – Высказано мнение, что в нашей лиге не найдется даже пятерых хоккеистов, способных выступать в 15 лучших клубах НХЛ.
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