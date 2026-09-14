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Сахалинка Анна Кожинова взяла бронзу Кубка России по лыжероллерам

Сахалинка Анна Кожинова взяла бронзу Кубка России по лыжероллерам

Сахалинка Анна Кожинова стала бронзовым призером финала Кубка России по лыжным гонкам на лыжероллерах.

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