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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «Ф-1» решили провести спринт на Гран-при Монако для добавления непредсказуемости этапу (The Race)

Стали известны идеи, которые стояли за решением руководства «Формулы-1» провести спринт в рамках Гран-при Монако в 2027 году.

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