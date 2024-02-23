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Зеленский усомнился, что Трамп закончит конфликт за 24 часа, и рассказал кто может реально переломить ситуацию

Зеленский усомнился, что Трамп закончит конфликт за 24 часа, и рассказал кто может реально переломить ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News обратился к президенту Джо Байдену и лидеру республиканской партии Дональду Трампу с просьбой посетить Украину и своими глазами увидеть, что происходит на передовой.

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