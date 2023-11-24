Китай нанес сокрушительный удар по США в ответ на оскорбление Байдена

Аналитики выяснили, каким образом Китай ответил США на оскорбление президента Джо Байдена. КНР не стерпел обиды после того, как глава Америки назвал Си Цзиньпина «диктатором» — и это после встречи политиков.
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