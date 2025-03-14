В рамках межведомственной акции «Чистое поколение-2025» сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий

В Тульском колледже строительства и отраслевых технологий сотрудник отдела УКОН УМВД России по Тульской области Алёна Авдеева и инспектор ПДН отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Туле Людмила Клепикова в рамках 1-го этапа Всероссийской акции «Чистое поколение-2025» провели профилактическую беседу с обучающимися учреждения.