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Закон, порядок, государство

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В рамках межведомственной акции «Чистое поколение-2025» сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий

В Тульском колледже строительства и отраслевых технологий сотрудник отдела УКОН УМВД России по Тульской области Алёна Авдеева и инспектор ПДН отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Туле Людмила Клепикова в рамках 1-го этапа Всероссийской акции «Чистое поколение-2025» провели профилактическую беседу с обучающимися учреждения.

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