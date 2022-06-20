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Бакаев найдет свое место в «Зените»

Бакаев найдет свое место в «Зените»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик «Спартака» Александр Жуков считает, что переход полузащитника Зелимхана Бакаева из московского клуба в «Зенит» связан с более привлекательными условиями в петербургском клубе.

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