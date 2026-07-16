Захарова отметила особое значение договора о дружбе России и Китая

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова стала участником просветительского проекта «Добрые соседи», где рассказала о значении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.
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