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Пятый канал

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Захарова отметила особое значение договора о дружбе России и Китая

Захарова отметила особое значение договора о дружбе России и Китая

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова стала участником просветительского проекта «Добрые соседи», где рассказала о значении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

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