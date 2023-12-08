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Как при Петре I проходили первые балы

Как при Петре I проходили первые балы

Отправимся в прошлое и узнаем, как они появились в истории страны.фото: vk.com--> Жизнь дворянства и аристократии представляются как нечто утонченное и изысканное, образец поведения и манер.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
Думаю нужно продолжать работу по повышению культуры в россии, а то глянешь вокруг мусор бросают прямо на улицу, харкают на асфальт, у нас около таунхаусов территория заросла мусором и сорняками, неприятно видеть это. Местные органы на это закрывают глаза. Обидно за страну в которой живут мало культурные люди
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16 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Вполне хватило бы форточки, чтобы дерьма было в России меньше....
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15 час.
Sergiy Che
Особенно веселит, когда всякие Шариковы (выросшие в Совке за железным занавесом, в стране из которой 90% тех кого Пётр политесам учил были или изгнаны в эмиграцию или уничтожены) что то пердят про то что &quot;ой не надо нам окна в Европы - дует в жопу!&quot; (причём сто пудов никто из низ в ту Европу и через окно не заглядывал, не то что самуму туда ехать - только в новостях про неё слышал...)))
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14 час.

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