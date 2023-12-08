Как при Петре I проходили первые балы

Думаю нужно продолжать работу по повышению культуры в россии, а то глянешь вокруг мусор бросают прямо на улицу, харкают на асфальт, у нас около таунхаусов территория заросла мусором и сорняками, неприятно видеть это. Местные органы на это закрывают глаза. Обидно за страну в которой живут мало культурные люди

Sergiy Che

Особенно веселит, когда всякие Шариковы (выросшие в Совке за железным занавесом, в стране из которой 90% тех кого Пётр политесам учил были или изгнаны в эмиграцию или уничтожены) что то пердят про то что "ой не надо нам окна в Европы - дует в жопу!" (причём сто пудов никто из низ в ту Европу и через окно не заглядывал, не то что самуму туда ехать - только в новостях про неё слышал...)))