Пьяный боец ВСУ застрелил трех сослуживцев из автомата «Калашников»

Военнослужащий ВСУ в состоянии алкогольного опьянения застрелил трех своих сослуживцев. После этого он покончил жизнь самоубийством, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии