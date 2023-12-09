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Пьяный боец ВСУ застрелил трех сослуживцев из автомата «Калашников»

Пьяный боец ВСУ застрелил трех сослуживцев из автомата «Калашников»

Военнослужащий ВСУ в состоянии алкогольного опьянения застрелил трех своих сослуживцев. После этого он покончил жизнь самоубийством, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

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Комментарии
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Махамбет Толеугазин
...  наградить бандеровца  посмертно орденом или медалью, ибо он трёх бандеровцев замочил и мужественно замочил четвёртого бандеровца, самого себя ... ну, наградить надо ...
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31 мин.
Александр Пятнистый
а ты способен на такой подвиг?
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