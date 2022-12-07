Сотрудниками МУ МВД России «Раменское» раскрыта кража более 270 канистр моторного масла

В дежурную часть Бронницкого отдела полиции МУ МВД России «Раменское» поступило заявление от 23-летнего жителя Республики Беларусь о том, что неизвестные на автостоянке на 179-м км ЦКАД, повредив тент на прицепе грузовой автомашины, похитили 276 канистр моторного масла.