Запад снова может прийти за нашей нефтью

Этой осенью Россия, несмотря ни на какие санкции, получила отличный шанс подзаработать на экспорте углеводородов.
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