ТАСС: в Краматорске погиб советник по безопасности Reuters

В результате обстрела Краматорска на подконтрольной Украине территории Донецкой народной республики, по предварительным данным, погиб советник по безопасности журналистов международного агентства Reuters.
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