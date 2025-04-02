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Царьград

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Украинские военкоматы маскируются под "скорые" для тайной мобилизации

Украинские военкоматы маскируются под "скорые" для тайной мобилизации

Украинские военные комиссариаты используют машины скорой помощи для маскировки патрулей и сотрудничают с полицией в ходе мобилизации.

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