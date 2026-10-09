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Воздушные шары парализовали аэропорты Москвы. ВСУ ударили по второму дата-центру «Яндекса». Операция «Вивальди» становится ловушкой — Сводка с фронта 9 октября

Воздушные шары парализовали аэропорты Москвы. ВСУ ударили по второму дата-центру «Яндекса». Операция «Вивальди» становится ловушкой — Сводка с фронта 9 октября

В прошедшие сутки ВСУ усилили интенсивность налётов на российские регионы. Противник продолжает наносить удары вглубь территории.

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