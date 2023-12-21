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Три часа потребовалось автоинспекторам чтобы задержать водителя, совершившего смертельное ДТП

Три часа потребовалось автоинспекторам чтобы задержать водителя, совершившего смертельное ДТП

20 декабря примерно в 16.00 на 15 км автодороги Казань – Оренбург – Обухово (Лаишевский район), водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, по предварительным данным, при обгоне автомобиля выехал на встречную обочину и совершил наезд на 73-летнюю женщину-пешехода, которая передвигалась без световозвращающих элементов.

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