Россия предоставила в ОЗХО ответ на запрос 45 стран по ситуации с Навальным

ГААГА, 7 октября. /ТАСС/. Россия предоставила ответ на запрос группы так называемых встревоженных государств - участников ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным и инициировала встречный запрос, адресованный ФРГ, Франции, Швеции и техническому секретариату организации.