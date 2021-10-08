Мировое обозрение

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Россия предоставила в ОЗХО ответ на запрос 45 стран по ситуации с Навальным

Россия предоставила в ОЗХО ответ на запрос 45 стран по ситуации с Навальным

ГААГА, 7 октября. /ТАСС/. Россия предоставила ответ на запрос группы так называемых встревоженных государств - участников ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным и инициировала встречный запрос, адресованный ФРГ, Франции, Швеции и техническому секретариату организации.

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