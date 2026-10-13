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Суд заочно назначил блогеру Наки 14 лет колонии по сумме двух приговоров

Суд заочно назначил блогеру Наки 14 лет колонии по сумме двух приговоров

Суд в Москве заочно назначил 14 лет лишения свободы блогеру Майклу Наки (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по сумме двух приговоров.

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