Власти предлагают увеличить зарплаты чиновникам: эксперты против Ирэн ОрлонскаяДля улучшения работы чиновников была предложена реформа, предполагающая значительное повышение их заработной платы, вдохновленная моделью Сингапура.
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