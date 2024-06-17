Газзаев заявил, что Евро-2024 из-за отсутствия России теряет многое

Валерий Газзаев высказался об отсутствии сборной России на Евро-2024. Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о последствиях отсутствия национальной команды на Евро-2024.
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