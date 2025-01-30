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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россияне потратили 1,7 трлн рублей на ставки в 2024 году. Оборот рынка букмекеров вырос на 40%

В России наблюдается значительный рост рынка ставок на спорт. Объем принятых ставок в 2024 году вырос на 40% по сравнению с 2023-м и составил 1,7 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ).

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