“French President Emmanuel Macron and his embattled prime minister face a pile-up of crises after the country’s worst street violence in years drew accusations that the government had botched its policing operation,” the Financial Times reports.
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