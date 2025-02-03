Политика как он...
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Политика как она есть

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Журналист обвинил Зеленского в обворовывании американцев после одного высказывания

Журналист обвинил Зеленского в обворовывании американцев после одного высказывания

Слова Владимира Зеленского о том, что до Украины дошла лишь часть выделенных Соединенными Штатами денег, фактически являются признанием о том, что он воровал средства, предназначавшиеся на поддержку республики.

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