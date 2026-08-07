Демократы в Сенате разоблачили три банка, отмывавшие миллиарды для педофила Эпштейна

Члены Демократической партии в Финансовом комитете Сената США опубликовали 4 августа 2026 года доклад, в котором Deutsche Bank, JPMorgan Chase и Bank of America обвиняются в том, что на протяжении многих лет помогали финансисту Джеффри Эпштейну «прятаться у всех на виду».
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