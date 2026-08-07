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Демократы в Сенате разоблачили три банка, отмывавшие миллиарды для педофила Эпштейна

Чле­ны Демо­кра­ти­че­ской пар­тии в Финан­со­вом коми­те­те Сена­та США опуб­ли­ко­ва­ли 4 авгу­ста 2026 года доклад, в кото­ром Deutsche Bank, JPMorgan Chase и Bank of America обви­ня­ют­ся в том, что на про­тя­же­нии мно­гих лет помо­га­ли финан­си­сту Джеф­ф­ри Эпш­тей­ну «пря­тать­ся у всех на виду».

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