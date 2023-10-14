И смарт, и ретро. Представлена кнопочная «раскладушка» Mode 1 Retro II с Android 13 и 48-мегапиксельной камерой

Японская компания P-UP World представила довольно интересный смартфон – Mode 1 Retro II. Эта модель выполнена по типу классической «раскладушки» родом из двухтысячных – даже кнопочный блок есть, но только Mode 1 Retro II является полноценным смартфоном, так как работает под управлением Android 13.
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