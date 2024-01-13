Вот как кентавры в Солнечной системе могли стать кометами

Кентавры — класс ледяных планетоидов Солнечной системы, которые обращаются вокруг Солнца по орбите, расположенной между орбитами Юпитера и Нептуна, — при приближении к Юпитеру и Сатурну быстро перестраивают свои орбиты, что приводит к проявлению активности, похожей на кометную.