Вот как кентавры в Солнечной системе могли стать кометами

Кентавры — класс ледяных планетоидов Солнечной системы, которые обращаются вокруг Солнца по орбите, расположенной между орбитами Юпитера и Нептуна, — при приближении к Юпитеру и Сатурну быстро перестраивают свои орбиты, что приводит к проявлению активности, похожей на кометную.
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