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"Увезли в глушь": беженцы из Сирии жалуются на условия в санатории

"Увезли в глушь": беженцы из Сирии жалуются на условия в санатории

Русский компас Фото: e1.ru. Ещё вчера таджичке, вышедшей за сирийца, грозила смертельная опасность.

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Комментарии
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Александр Широков
А зачем вообще было их забирать? Они не граждане России и не были ими.
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2 час.
Сергей Гордеев
только по заголовку - увезти еще дальше т.к. глушь надо прочувствовать, это относительное понятие не подлежащее выбору
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50 мин.
sa
svet alex
Как надоели все эти нахлебники! Все эти &quot;братья, друзья, якобы стратегические партнеры&quot;! Они как паразиты на теле России, все жрут, жрут и не могут нажраться!  Когда же подавятся от жадности и зависти!
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23 мин.
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