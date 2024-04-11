Иран и Турция выразили соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью сыновей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его иранский коллега Эбрахим Раиси выразили соболезнование лидеру палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи гибелью внуков и сыновей после воздушного удара Израиля 10 апреля.
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