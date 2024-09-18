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Исследование показало, что общая анестезия действует гораздо дольше, если вводить ее вместе с препаратом, стабилизирующим микротрубочки (компонент цитоскелета), что говорит о квантовой природе состояния сознания

Исследование показало, что общая анестезия действует гораздо дольше, если вводить ее вместе с препаратом, стабилизирующим микротрубочки (компонент цитоскелета), что говорит о квантовой природе состояния сознания

﻿﻿Исследования показали, что общая анестезия длится дольше, если ее использовать с препаратами, стабилизирующими микротрубочки (компоненты цитоскелета), что позволяет предположить квантовую природу состояния сознания.

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