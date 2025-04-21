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Зеленский и Слуцкий: "Зеркальное" перемирие оказалось кривым

Зеленский и Слуцкий: "Зеркальное" перемирие оказалось кривым

Президент Украины Владимир Зеленский обещал зеркально ответить на пасхальное перемирие, предложенное президентом России Владимиром Путиным, но глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий отметил, что Украина не сдержала своё слово.

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