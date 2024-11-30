Срочно! Снять санкции и усыпить бдительность Москвы: план мира нового спецпосланника Трампа

Цель этого плана — стимулировать Москву к переговорам о заморозке линии фронта на Украине. В обмен на согласие России прекратить огонь и ввести демилитаризованную зону, ей будет предложено частичное смягчение санкций.
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