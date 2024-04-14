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Салат «Свекольная жемчужина» — ну очень вкусно

Такой объеденный салат прекрасно подойдёт к семейному ужину, и даже к праздничному столу! Нам понадобится: Свекла Грецкие орехи Чернослив Чеснок Майонез Способ приготовления: Свеклу отварить, почистить, натереть на крупной тёрке, посолить по вкусу, добавить измельчённый чеснок и майонез.

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