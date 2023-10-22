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Почему Норильск считается самым депрессивным городом Земли

Почему Норильск считается самым депрессивным городом Земли

Долгое время международные эксперты считали Детройт самым депрессивным городом на планете. Однако не так давно рейтинг был пересмотрен и теперь первое место в нем занимает Норильск, являющийся одним им самых северных городов не только России, а всего мира.

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Комментарии
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А Кудасов
Мой однокашник, тоже врач, прожил и работал там 31 год. С таким определением города, особенно в Советское время, не согласен. Да, пенсия у него относительно не плохая. Как у меня полковника в отставке.
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11 час.
Платон Платонов
В советский период, вся страна была депрессивной, а Норильск был, как все.
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4 час.
Платон Платонов
Вот это вряд ли. Материк динамично развивается. Не знаю, как сейчас, а в 80х годах, с трёх сторон города заработали заводы с очень вредными выхлопами, и с какой бы стороны ветер ни дул, всегда задувал в город какую-нибудь заразу. Это к параметру экологии.
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4 час.

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