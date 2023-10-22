Почему Норильск считается самым депрессивным городом Земли

А Кудасов Мой однокашник, тоже врач, прожил и работал там 31 год. С таким определением города, особенно в Советское время, не согласен. Да, пенсия у него относительно не плохая. Как у меня полковника в отставке.

Платон Платонов В советский период, вся страна была депрессивной, а Норильск был, как все.