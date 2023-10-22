Долгое время международные эксперты считали Детройт самым депрессивным городом на планете. Однако не так давно рейтинг был пересмотрен и теперь первое место в нем занимает Норильск, являющийся одним им самых северных городов не только России, а всего мира.
Почему Норильск считается самым депрессивным городом Земли
Комментарии
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А Кудасов
Мой однокашник, тоже врач, прожил и работал там 31 год. С таким определением города, особенно в Советское время, не согласен. Да, пенсия у него относительно не плохая. Как у меня полковника в отставке.
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11 час.
Платон Платонов
В советский период, вся страна была депрессивной, а Норильск был, как все.
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4 час.
Платон Платонов
Вот это вряд ли. Материк динамично развивается. Не знаю, как сейчас, а в 80х годах, с трёх сторон города заработали заводы с очень вредными выхлопами, и с какой бы стороны ветер ни дул, всегда задувал в город какую-нибудь заразу. Это к параметру экологии.
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4 час.
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