Психолог Таранова назвала опасности перехода детей на домашнее обучение

Переход на онлайн-обучение подойдет детям, которые слишком загружены другими занятиями, например, профессиональным спортом, или тем, кто сталкивается с буллингом, сообщила детский психолог Ирина Таранова в беседе с НСН.
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