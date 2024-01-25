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Вы можете добавить блокировку Face ID в приложения для iPhone, которые её не поддерживают

Вы можете добавить блокировку Face ID в приложения для iPhone, которые её не поддерживают

Вот как обеспечить дополнительную безопасность конфиденциальной информации на вашем iPhoneFace ID отлично подходит для блокировки и разблокировки iPhone, но ещё лучше он подходит для аутентификации приложений, содержащих конфиденциальные данные.

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