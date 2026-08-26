Что ждать от курса рубля осенью-2026 и стоит ли инвестировать в валюту: мнения экспертов

Российский рубль слабеет уже третий месяц подряд. За лето он упал по отношению к доллару на 17 %. Чего ожидать от курса рубля в ближайшие месяцы и стоит ли сейчас закупаться иностранной валютой? Своими прогнозами и мнениями с «ФедералПресс» поделились финансовые эксперты.
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