Три сигнала от организма, что солнце для вас опасно

Летом полностью спрятаться от солнца просто невозможно. Однако в некоторых случаях стоит внимательнее отнестись к своему организму, который может всеми силами «кричать», что ему требуется защита от УФ-излучения.
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