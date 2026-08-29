Украинским военнослужащим формально присваивают статус дезертиров перед штурмом

Вооружённым силам Украины (ВСУ) перед отправкой на выполнение боевых задач формально присваивают статус самовольного оставления части (СОЧ), то есть дезертиров.
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