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Регионы России

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Украинским военнослужащим формально присваивают статус дезертиров перед штурмом

Украинским военнослужащим формально присваивают статус дезертиров перед штурмом

Вооружённым силам Украины (ВСУ) перед отправкой на выполнение боевых задач формально присваивают статус самовольного оставления части (СОЧ), то есть дезертиров.

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