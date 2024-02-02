В США заявили, что Байден не начнет войну с Ираном

Global Look Press/IMAGO/Kyle Mazza Президент США Джо Байден находится не в том положении, чтобы начать войну с Ираном и расширить ближневосточный кризис, заявил РИА Новости бывший сенатор в штате Виргиния Ричард Блэк.
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