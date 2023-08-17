На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись журналиста и телеведущей Надежды Сасс: Слепое стремление просто оторваться от России, подменившее собой желание стать поистине независимым государством превратило Украину даже не в 51 штат США.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись журналиста и телеведущей Надежды Сасс: Слепое стремление просто оторваться от России, подменившее собой желание стать поистине независимым государством превратило Украину даже не в 51 штат США.
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