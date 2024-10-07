Курить в машине станет дорогим удовольствием!

Российские водители уже в ближайшем будущем могут столкнуться с еще одним штрафом. Депутаты Госдумы в настоящий момент прорабатывают возможность введения административного наказания за курение (парение) электронных сигарет.
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