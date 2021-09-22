Назначена проверка: сотрудник полиции насмерть сбил женщину во Владивостоке

1MediaInvestПолитикаНазначена проверка: сотрудник полиции насмерть сбил женщину во ВладивостокеКак рассказали в СУ СК по Приморью, 13 сентября подозреваемый ехал на служебном автомобили в районе улице Спиридонова.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВЕВиктор ЕршовМы опять плетёмся позади всей Европы. Почему там, граждане Европейских государств переходят проезжую часть там где положено, а наши соотечественники там где им удобно. Почему там не ходят по газонам и не гадят в общественных местах, а у нас понятие дом - туалет и помойка почти что тождественны. Да, не спорю, много у нас на дорогах лихачей, много и нарушителей - пешеходов, а всё потому, что мы - Россияне не любим соблюдать закон и пренебрегаем уважением друг к другу.Комментировать
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