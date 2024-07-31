10 оттенков волос, которые хорошо скрывают седину

При появлении первых седых волос не стоит волноваться. Прежде чем впадать в панику, важно понимать, что появление седины может быть результатом множества факторов, таких как генетика, естественное старение, недостаток питательных веществ или стресс.
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